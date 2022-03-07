Исследователь: сейчас не время для новых решений, которые влекут за собой разъединение общества
Foto: LETA

Сейчас неподходящий момент для принятия каких-либо новых решений, которые будут способствовать разъединению, а не объединению общества, считает руководитель Центра общественной политики Providus Ивета Кажока, сообщает LETA.

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"Судя по последним голосованиям Сейма и публичным заявлениям премьер-министра, латвийская политическая элита сейчас вполне осознает эту ответственность и не делит латвийское общество на русских и латышей", — сказал Кажока.

Она подчеркнула, что пришло время подумать в первую очередь о том, как помочь Украине и украинцам, как помочь обуздать президента России Владимира Путина и как объединить наше собственное общество.

Кажока не видит смысла более глубоко размышлять о теоретически возможных конфронтациях и провокациях, поскольку, как показывает пример Украины, "путинскому режиму не нужен веский предлог для нападения на соседей".

"Сплоченное общество в наших же интересах — пример Украины показывает, что перед лицом реальной угрозы язык семьи человека не имеет большого значения, важнее, чтобы люди осознавали свою страну и свое общество как ценность, которую стоит защищать", — заявила исследователь.

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