Исследователь: штамму "дельта" проще "сломить" латвийскую кривую заболеваемости Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в Латвии идет на убыль, однако новый штамм коронавируса, который изначально называли индийским, вызывает все больше опасений по всему миру, сообщает rus.LSM.lv. Штамм "дельта" более заразный, чем обнаруженный ранее "британский" тип вируса. Не исключено, что и более опасный. Случаи заражения штаммом "дельта" уже встречаются и в Латвии, отмечает Русское вещание LTV7.

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В Израиле в помещениях снова нужны маски, в Австралии и ЮАР вводится карантин, а британцам и россиянам могут запретить въезд в ЕС. Причиной этих изменений стал штамм коронавируса, ранее именуемый индийским, а сейчас известный в мире как "дельта". Этот штамм может особенно активно распространиться среди молодежи — в той группе, которую не прививают от коронавируса, считают эксперты. Далее же подростки смогут заразить своих еще не привитых родных из групп риска.

"Дельта-вариант более заразен, на 40-60%, чем штамм "альфа", или британский, который сейчас чаще всего встречается в Латвии. Поэтому новому штамму нужен меньший разгон и меньше сил, чтобы сломить нашу кривую заболеваемости, которая сейчас опускается вниз. Есть данные и о том, что штамм Дельта может быть потенциально более опасным из-за более тяжелого течения болезни", — отметил Янис Кловиньш, директор Латвийского центра биомедицинских исследований.

К началу августа 70% случаев заражения в Европе будет вызывать именно "дельта", считают в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. К концу лета этот показатель снова вырастет — до 90%. Сейчас в Латвии штамм Дельта был обнаружен в 6% проверенных образцов.

Эксперты считают, что единственный выход из ситуации — вакцинация. В этот раз простые ограничения могут не помочь. Практически все доступные в Латвии вакцины защищают против варианта дельта, однако пока нет данных об эффективности однодозовой вакцины Janssen. Глава Совета по иммунизации Даце Завадска указала, что есть основания полагать, что этой вакцины будет недостаточно, "но это пока лишь предположения".

Тем временем в мире уже обнаружена новая мутация коронавируса, которая получила название "дельта-плюс". И эксперты уверены, что будут появляться все новые варианты Covid-19.