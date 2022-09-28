Исследовательница: в случае наплыва беженцев из Украины зимой возникнут проблемы с их размещением

Если наплыв беженцев из Украины увеличится, найти им жилье будет очень проблематично, заявила в интервью Латвийскому радио исследовательница миграции и интеграции Providus и член правления организации "Хочу помочь беженцам" ("Gribu palīdzēt bēgļiem") Агнесе Лаце. Об этом пишет LSM.lv.

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Она подчеркнула, что уже сейчас есть проблемы с поиском жилья для украинцев. "Также происходит адаптирование жилья, но медленно", — сказала Лаце.

Исследовательница Providus не исключает, что зимой Латвию ждет повторный наплыв украинских беженцев. Одной из проблем станет размещение украинцев. Не только из-за нехватки жилья, но и из-за высоких цен на энергоресурсы, то есть, вырастут расходы на одного человека.

В то же время Лаце напомнила, что в настоящее время по закону первичная поддержка беженцам предоставляется только до конца года. Политики обещали, что беженцы не останутся без крова, но в то же время никаких действий предпринято не было. Лаце подчеркнула, что жестоко заставлять спасающихся от войны людей жить в неопределенности.