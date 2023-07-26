Источник загрязнения реки Иецава — спиртзавод

Загрязнение реки Иецава произошло в результате работы близлежащего завода по производству спирта. Неочищенная вода попала в реку из-за повреждения системы охлаждения — компания Iecavas spirta rūpnīca признала, что это было возможно, сообщает LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указали в Государственной службе среды (VVD), в настоящее время река на участке между городскими мостами очищается. Сообщение о возможном загрязнении реки Иецава служба получила от жителей на минувшей неделе, после чего начала исследование речной воды. Инородных химических веществ по результатам экспресс-анализов выявлено не было, однако в реке был заметно пониженный низкий уровень воды и активно размножались водоросли.

У специалистов возникло подозрение, что загрязнение могло возникнуть ранее Эксперты VVD взяли образцы дна и тщательно их. Также была начата проверка на располагающемся возле реки заводе предприятия Iecavas spirta rūpnīca.

По итогам анализа технологического водоснабжения предприятия было выявлено повышенное присутствие органических веществ — превышение ХПК (химического потребления кислорода) в воде, которая сбрасывалась в реку.

Был сделан вывод, что в результате повреждения системы охлаждения в слив попали нежелательные примеси.

Точное время и степень утечки неизвестны и будут расследованы, сообщили в VVD.

Компания признала, что в результате повреждения оборудования была возможна утечка неочищенной воды. В настоящее время поломка устранена, сообщили в

Iecavas spirta rūpnīca сотрудничает с VVD в решении ситуации.