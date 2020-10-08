Источники заражения известны, но случаев Covid-19 все больше. Почему?

Латвийским эпидемиологам удается проследить почти все источники инфицирования Covid-19, однако распространение инфекции продолжает расширяться. Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая заявила порталу Delfi, что это связано с расширением охвата тестирования.

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Сейчас тестирование в Латвии идет в значительно более широких масштабах, чем весной. Кроме того, анализы целенаправленно берут в Кулдиге и Даугавпилсе — городах, где были отмечены вспышки заболеваемости.

Арая отметила, что причина резкого роста случаев Covid-19 связана с тем, что люди с легкими симптомами продолжают жить обычной жизнью: ходят на работу, посещают семейные мероприятия или встречаются с друзьями, а также занимаются спортом в группе.

Ранее уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии подтверждено 109 новых случаев Covid-19, госпитализировано десять пациентов. По словам Араи, в среду было выявлено около 1800 контактных лиц. По данным Национальной службы здравоохранения, в настоящий момент в стационарах находятся 42 пациента с Сovid-19, у 37 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Нагрузка на медиков скорой помощи в Латвии сейчас больше, чем весной на пике заболеваемости Covid-19, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле. Каждый день "неотложки" привозят в больницы несколько пациентов с коронавирусом. Лежат там и больные в тяжелом состоянии, причем их средний возраст стал меньше. Среди тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии, есть люди 42, 46 и 50 лет.

У СНМП есть план по кризисному управлению в случае сильного распространения Covid-19. Средств индивидуальной защиты хватит на полтора-два месяца.