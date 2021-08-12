Исторически низкий рейтинг Левитса: президента позитивно оценили 25% респондентов
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно. Как отмечает LSM.lv, по сравнению с показателями предыдущих президентов Латвии это — самая низкая оценка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным SKDS, например, рейтинг Вайры Вике-Фрейберги на протяжении всего срока был с плюсом. Рейтинг другого президента — Андриса Берзиньша — в самом начале срока был негативным, однако затем резко вырос.

Рейтинг Эгила Левитса в течение последних месяцев стабильно находился в минусе, достигнув в июле -35.

По словам директора SKDS, социолога Арниса Кактиньша, если сравнивать рейтинг Левитса с рейтингами его предшественников, то можно заметить, что у него исторически худший показатель. Он также предположил, что это может быть связано с ситуацией с Covid-19.

"Обществу требуются сильные лидеры, нужен тот, что будет управлять этим государством. Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и, если мы посмотрим на президента, мы не сможем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок в стране так, чтобы мы сказали: "У нас есть сильный лидер, капитан"", — считает эксперт.

Также Кактиньш отметил, что у Левитса еще есть возможность исправить свой рейтинг, однако, если популярность главы государства будет оставаться на низком уровне, маловероятно, что его переизберут на второй срок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент Латвии SKDS Арнис Кактиньш Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!