Исторически низкий рейтинг Левитса: президента позитивно оценили 25% респондентов

Рейтинг президента Латвии Эгила Левитса достиг исторически низкой оценки. Позитивно работу главы государств оценивает лишь каждый четвертый участник опроса, 60% респондентов оценили работу Левитса негативно. Как отмечает LSM.lv, по сравнению с показателями предыдущих президентов Латвии это — самая низкая оценка.

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По данным SKDS, например, рейтинг Вайры Вике-Фрейберги на протяжении всего срока был с плюсом. Рейтинг другого президента — Андриса Берзиньша — в самом начале срока был негативным, однако затем резко вырос.

Рейтинг Эгила Левитса в течение последних месяцев стабильно находился в минусе, достигнув в июле -35.

По словам директора SKDS, социолога Арниса Кактиньша, если сравнивать рейтинг Левитса с рейтингами его предшественников, то можно заметить, что у него исторически худший показатель. Он также предположил, что это может быть связано с ситуацией с Covid-19.

"Обществу требуются сильные лидеры, нужен тот, что будет управлять этим государством. Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и, если мы посмотрим на президента, мы не сможем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок в стране так, чтобы мы сказали: "У нас есть сильный лидер, капитан"", — считает эксперт.

Также Кактиньш отметил, что у Левитса еще есть возможность исправить свой рейтинг, однако, если популярность главы государства будет оставаться на низком уровне, маловероятно, что его переизберут на второй срок.