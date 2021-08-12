Исторические фото: бывшему президенту Латвии Густавсу Земгалсу исполнилось 150 лет
Foto: Gustavs Zemgals pastaigā Esplanādē Rīgā. 1930. gadu beigas. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Сегодня, 12 августа, исполняется 150 лет со дня рождения второго президента Латвии Густава Земгалса, и в память об этом государственном деятеле прошло несколько мероприятий. Портал Delfi в сотрудничестве с Латвийским национальным историческим музеем представляет архивные фото Земгалса.

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Земгалс родился 12 августа 1871 года в семье плотника Яниса Земгалса в Одини Грауздской волости. Сын сельского ремесленника при поддержке своего брата окончил гимназию в Риге.

в 1899 году окончил Юридический факультет Московского Университета. После окончания учебы работал в Риге в качестве присяжного адвоката. В 1901 году избран председателем Рижского латышского общества рабочих и ремесленников "Йонатанс". Активно работал также в обществах — в Обществе помощи латышских ремесленников и в сценическом обществе "Новый театр". В 1905 года является главным редактором газеты "Яуна Dienaс Лапа". Участвовал в учреждении Латышской демократической партии.

1919-1927 год — выполняет обязанности мэра города Риги. 1918-1919 год — вице-президент Народного Совета. 18 ноября 1918 года ведущий торжественного акта посвященного провозглашению независимости Латвии в Национальном театре.

1921-1923 год — депутат Сейма. С 10 июня 1921 года по 20 января 1923 года — министр обороны. 16 ноября 1926 года Земгалсу присвоен Орден Трех Звезд III степени.

С 8 апреля 1927 года по 9 апреля 1930 года — президент Латвии. 9 ноября 1929 года получает Орден Трех Звезд I степени.

1931-1934 год — депутат Сейма. 1931-1932 год — министр финансов. В 1933 году избирается президентом Унии Балтийского сотрудничества.

Умер 6 января 1939 года, похоронен в Риге, на Лесном кладбище.

Как говорится на сайте президента Латвии, во время своего президентства Земгалс ни разу не провел ни одного заседания Кабинета министров под своим руководством и только один раз отправил обратно Сейму какой-то законопроект для повторного рассмотрения, к тому же не из-за содержания, а по юридической причине.

В политических взглядах Земгалс был либералом, ближе к левым, чем к консерваторам, и в то же время неоднократно подчеркивал необходимость сотрудничества политиков разных направлений без "красных линий", пишет агентство LETA.

В четверг, 12 августа, на Эспланаде, в пешеходной зоне возле бульвара Оскара Калпакса, была открыта выставка Латвийского национального исторического музея "Густаву Земгалсу -150". Выставка будет открыта до 12 сентября.

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