Историческое здание гостиницы Ekes konvents в Старой Риге продано с аукциона за 870 тысяч евро

Объект недвижимости в Старой Риге на улице Скарню 22, принадлежащий предприятию скандального бизнесмена Нормунда Лакучса SIA Vecpilsētas celtnes un būves, продан на повторном электронном аукционе за 871 354 евро. Здание — охраняемый памятник архитектуры, построенный еще в XV веке.

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Объект недвижимости состоит из земельного участка общей площадью в 251 кв. метр, на котором находится здание гостиница площадью в 414,2 кв. метра.

Объявленная начальная цена объекта на аукционе — 331 354 евро, каждый шаг к повышению цены — 10 000 евро.

На аукционе продано не только здание, но имущество гостиницы и ресторана. Начальная оценка здания — 323 000 евро, движимого имущества гостиницы — 1 900 евро, движимого имущества ресторана — 6 454 евро.

Год назад — в январе 2021 года — здание уже пытались продать, но тогда аукцион был прерван. Тогда начальная цена объекта была выше — 497 000 евро.

Пока не разглашается, кто именно приобрел на аукционе в этом году одну из ярких архитектурных достопримечательностей Риги. Вероятно, пока речь идет только об итогах аукциона, а сама сделка — не завершена.

Лихие "нулевые"

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что пока еще владелец исторического здания — предприятие Vecpilsētas celtnes un būves — 30 декабря 2020 года было признано Рижским районным судом неплатежеспособным. Заявку на признание неплатежеспособности подало государственное SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (бывшее Агентство приватизации).

По данным архива агентства LETA, Vecpilsētas celtnes un būves получило право арендовать историческое здание у Государственного агентства недвижимого имущества в 2002 году.

Тогда сделка сопровождалась громким скандалом. Сначала помещения здания на 10 лет были сданы в аренду торговцу чаем Apsara, который собирался открыть в историческом доме чайную. Однако Государственное агентство недвижимого имущества разорвало договор с Apsara, и сдало все здание в аренду SIA Vecrīgas vēsturiskie nami, принадлежащему бизнесмену Нормунду Лакучсу. Apsara не сумела договориться с предприятием Лакучса и обратилось против Государственного агентства недвижимого имущества в суд.

Государственное агентство недвижимого имущества объясняло тогда, что сдать в аренду все здание одному владельцу выгоднее, однако президент Apsara Икарс Кейшс высказывал подозрение: тогдашний член совета Агентства приватизации Нормундс Лакучс хочет сначала арендовать, а затем приватизировать историческое здание. И якобы именно по этой причине договор с Apsara был разорван.

В начале нулевых годов Нормунд Лакучс был весьма значимой фигурой на политическом небосклоне Латвии. Он представлял интересы политического объединения Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (сейчас — правящее Национальное объединение) в Агентстве приватизации и ряде других госпредприятиях. Считался "серым кардиналом" Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

Затем Vecrīgas vēsturiskie nami все же договорилось с Apsara о субаренде. В то же время собственником Vecrīgas vēsturiskie nami официально стал некий Янис Калниньш 1933 года рождения.

Согласно информации Земельной книге, позже все же состоялась — как и прогнозировал представитель Apsara — приватизация здания. В 2007 году Vecpilsētas celtnes un būves выкупило у государство здание за 738 тысяч латов. На тот момент фима принадлежала некоему Эрику Эзериньшу 1984 года рожения. Права на долговые обязательства фирмы были переданы Агентству приватизации, в пользу которого была оформлена ипотека на сумму в 977 220 евро.

Эрик Эзериньш неоднократно баллотировался по спискам Национального объединения, из предвыборного досье, как сообщает LETA, известно, что в 2010 году он возглавлял Отдел закупок ГАО Latvijas gaisa satiksme. В этот момент владельцем Vecpilsētas celtnes un būves уже было предприятие Potatio Assets LLC, зарегистрированное в США, штате Делавэр. Уже знакомый нам Нормунд Лакучс стал официально хозяином Vecpilsētas celtnes un būves весной 2016 года.

Сейчас судебный исполнитель Possessor (бывшего Агентства приватизации) взыскал с собственности 1 209 760 евро. Possessor также имеет право на получение установленных законом 8% годовых от основной суммы долга.

Вдовий приют, "Христос и грешник", музей восковых фигур

Перипетии периода накопления первоначального капитала и раздела госсобственности, характерные для Латвии 90-х и нулевых годов в данном случае коснулись здания с богатой вековой историей.

Известное всем рижанам Здание Конвента было построено в 1435 году. Рижский магистрат построил дом для путешественников. В 1596 году бургомистр Риги Никлав Экк учредил небольшой приют для вдов членов гильдии, оставшихся без попечения. В 1896 году в Конвенте Экка проживали 13 таких вдов, получавших и денежные пособия.

В 1618 году в центре фасада здания установили каменную лепнину "Христос и грешник" с бордюром в стиле маньеризма. Фасад здания с двумя симметрично расположенными порталами в стиле рококо приобрел современный вид в ходе реконструкций 1710 и 1777 годов. Третий этаж здания был достроен в середине XVIII1 века.

А в 90-х годах прошлого века в здании размещался Музей восковых фигур.

В 2007 году это здание было фактически куплено у государства за 738 тысяч латов — примерно за миллион евро по тогдашнему курсу. Сейчас речь о продаже с аукциона зашла уже во время пандемии Covid-19, которая нанесла удар по гостинично-ресторанному бизнесу и привела к некоторому запустению Старой Риги. Стоимость объекта недвижимости не превысила миллион евро. Бывший вдовий дом, вероятно, начинает новую главу своей длинной истории.