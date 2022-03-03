Историк: Кремлевская пропаганда спекулирует историей

В течение последних лет и сейчас, когда в Украине происходит война, Кремлевская пропаганда спекулирует историей. К такому выводу пришел историк Валдис Клишанс во время дискуссии, организованной Латвийским Национальным музеем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его мнению, пропаганда не только использует историю, но и использует слова, значение которых в иные времена было другим. Клишанс считает, что ежедневно слыша слова "Русь" и Россия, люди не думают о том, что между этими словами существует разница. Фактически, между этими двумя словами ставится знак равенства.

Историк считает, что в этих конкретных словах кроется одна из многих причин конфликта, разворачивающегося в российско-украинских отношениях.

Клишанс заметил, что заметил эти спекуляции, когда в Москве по решению Владимира Путина был открыт памятник русскому князю Владимиру, не имевшего никакого отношения к Москве, потому что России в то время еще не существовало.

"Открывая памятник как историческому персонажу, хорошо ощущался подтекст", — считает историк.

Клишанс объясняет, что слово "Русь" — скандинавского происхождения. Когда на территории от Риги до Киева начали селиться скандинавы или викинги, они назвали эти территории "Русью".

По мнению историка, Путин считает, что между словами "Русь" и "Россия" можно ставить знак равенства, поскольку они означают одно и то же: политическое начало России нужно искать в Руси.