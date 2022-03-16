Историк: общество мысленно живет в условиях военного времени

По мнению ведущего сотрудника Института философии и социологии Каспара Зеллиса, общество мысленно живет в условиях военного времени.

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В ходе онлайн-дискуссии "Могут ли ценности объединять общество? Ищем ответы в истории Латвии XX векa и сегодня" он объяснил, что общество мысленно уже находится в состоянии войны — реакцию людей хорошо демонстрируют раскупленные в магазинах гречка, соль и сода. Это является реакцией на события в прошлом, хотя в этом случае прошлый опыт иррационален и необоснован.

Мнение ученого поддерживает и учитель истории Нилс Мосеенок. По его мнению, общество сейчас действительно переживает войну, поскольку, видя происходящее в Украине, каждое событие "пропускается через себя".

Зеллис отметил, что люди не могут оставаться нейтральными в условиях войны. Выход из военной ситуации — не сохранять нейтралитет, высказывать свое мнение, о чем свидетельствуют и такие события прошлого, как время Атмоды.

Мосеенок считает, что важно не скрывать происходящее в Украине от молодежи, важно рассказывать о войне, потому что прошлое является доказательством того, что молодые люди воспринимают войну как приключение.

"Во времена Первой Мировой войны вагоны были переполнены молодыми и счастливыми солдатами, которые не знали, что такое война. Конечно, все это закончилось, когда они столкнулись с реальной войной", — напомнил учитель истории.

Война сеет страх в обществе, и взрослые, желая обезопасить себя и своих детей, избегают говорить и читать о происходящем, тем самым уравнивая себя с агрессором, считает Мосеенок. По его мнению, в таких случаях необходимо искать баланс.

Говоря о положении беженцев в Украине, Зеллис сказал, что Латвии нужно подумать об этом в долгосрочной перспективе, чтобы через несколько месяцев беженцы не чувствовали себя обузой.

Директор Мемориала Жаниса Липке Лолита Томсоне в ходе обсуждения также добавила, что обществу, особенно молодежи, важно понимать, что украинские беженцы пережили психологически тяжелые события и что их реакции могут быть разными.

"Важно понять этого человека, а также осознать, что на его месте мог оказаться каждый каждый", — пояснила Томсоне.