История Артура из Саласпилса: "скорая" приезжала четыре раза и "действовала по алгоритму"

При этом Букша признает, что алгоритмы не всегда позволяют предвидеть варианты развития ситуации и индивидуальные реакции пациента. Случай Артура Кулепова будет подробно рассмотрен NMPD для оценки системы безопасности пациентов.

"Подчеркну, что в случае домашнего лечения Covid-19 очень важно все время поддерживать тесный контакт с семейным врачом, который будет следить за здоровьем пациента, — заявила Букша. — Семейный врач должен ежедневно связываться со своим пациентом — он знает его другие заболевания, факторы риска и следит за развитием болезни. Если семейный врач выявляет ухудшение состояния, у него есть возможность отправить пациента в больницу. Поэтому мы призываем каждого пациента, у которого диагностирован Covid-19, связаться с семейным врачом в первый же день болезни, договориться о дальнейшем регулярном общении и надзоре за лечением".

Больницы готовятся к сортировке пациентов





Общее число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах перевалило за критическую отметку полторы тысячи. На этой неделе председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Имантс Паэглитис сообщил, что отделения интенсивной терапии клиники перегружены, и уже вскоре придется думать о том, кого из пациентов лечить в приоритетном порядке. По его словам, отделения интенсивной терапии исчерпали свои возможности, койки заполнены на 100%. "Например, если сейчас произойдет дорожно-транспортное происшествие, нам придется выбирать, кого лечить в приоритетном порядке", — сообщил Паэглитис. Ненамного лучше ситуация во второй крупной больнице Риги — им. Страдиня.

Глава NMPD Лиене Ципуле ранее сообщила, что "как только количество стационарных пациентов с Covid-19 превысит 1500, медицина как таковая прекращается и начинается медицина катастроф, что означает другие принципы как при выборе методов лечения, так и в способности помочь пациентам с небольшими проблемами". По ее словам, это будет значить еще более серьезную сортировку на всех уровнях — в первичном уходе, работе NMPD, а также в приемных отделениях и отделениях интенсивной терапии.

"Для нас это, к сожалению, означает, что будет сложной задачей не только оказать неотложную помощь, но и обеспечить лечение всех пациентов с Covid-19 и спасти столько жизней, сколько мы могли бы спасти, если бы у нас не было таких загруженных больниц, отделений интенсивной терапии и нехватки медиков ", — заявила директор NMPD.

Ципуле пояснила, что такая кривая как у Латвии, которую видно на опубликованном Всемирным экономическим форумом изображении с показателями распространения Covid-19 на миллион жителей, была бы вызовом даже для тех стран Европы, где системы здравоохранения намного сильнее и имеется больше возможностей помочь пациентам.

Как более жесткие правила отразились на случае с госпитализацией Артура Кулепова, руководству NMPD еще предстоит оценить. Но всем жителям Латвии придется считаться с тем, что скорая сейчас забирает только в самой критической ситуации.