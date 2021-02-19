ИТ-решение для управления вакцинацией от Covid-19 за 898 620 евро разработает компания ZZ Dats

ИТ-решение для управления вакцинацией от Covid-19 за 898 620 евро разработает предприятие ZZ Dats, которое уже разработало сайт www.manavakcina.lv.

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Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Синтия Гулбе, договор заключен между заказчиками — Минздравом, Национальной службой здравоохранения, Центром профилактики и контроля заболеваний — и исполнителем заказа ZZ Dats, который в качестве субподрядчиков привлечет компании Kleintech Services, Mobilly, Blue Bridge Technologies, Meditec, Rixcat un Datamed.

Заключенный договор предусматривает, что цена контракта в течение всего срока его действия не превысит 898 620 евро без учета налога на добавленную стоимость. Договор заключен на два года и предусматривает обслуживание системы в течение одного года. Срок поставки базового функционала системы — восемь недель.