Итоги на 154 из 156 участков: лидирует "Развитие/За!/"Прогрессивные"
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По итогам подсчета голосов на выборах в Рижскую думу на 154 участках из 156 лидирует список "Развитие/За!" и "Прогрессивных", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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За этот список проголосовали 26,1% избирателей.

Далее следует "Согласие", набравшее 16,92% голосов, на третьем месте "Новое Единство" - 15,25%.

У нацобъединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов - 9,62% голосов, у партии "Честь служить Риге" (ЧСР) - 7,71%, у Русского союза Латвии (РСЛ) - 6,53%, у Новой консервативной партии (НКП) - 6,4%.

5%-ный барьер не преодолевают Союз "зеленых" и крестьян - 4,06% голосов, "Альтернатива" - 3,04%, "Новое Согласие" - 1,7%, "KPV LV" - 1,13%.

На выборах в Рижскую думу проголосовали только 40,58% избирателей, и это самая низкая активность на выборах в Рижскую думу по крайней мере с 1997 года.

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LETA

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"Новое Единство" Все для Латвии "KPV LV" naudas krimināllieta Честь служить Риге Новое Согласие Латвийское объединение регионов "Для развития/За!" Выборы в Рижскую думу 2020 "Согласие"
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