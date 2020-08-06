Итоги недели по Covid-19: оптимизм в мире, пессимизм в Европе, Латвия — балтийский чемпион

Международная ситуация по Covid-19 — более оптимистична, чем на прошлой неделе — нет продолжения прироста заболеваемости, все приостановилось. Зато в Европе число инфицированных прирастает каждый день. Если за последних семь дней было зарегистрировано 70 000 новых случаев, что на 22% больше предыдущей недели, — сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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"Увы, Балтия — не исключение из общей европейской картины, тут прирост очевиден, — говорит Перевощиков. — Хотя, в Латвии ситуация лучше вдвое, чем у соседей. Продолжаются небольшие отдельные вспышки, а вчера началось эпидемиологическое расследование более серьезной вспышки в Мурьянской спортивной гимназии, которая летом работала как лагерь - пока там подтверждено 10 случаев: девять - у воспитанников и один - у тренера". (Подробности - здесь.)

Из выявленных за прошедшие сутки 18 случаев половина связана с Мурьянской спортивной гимназией. Еще четыре инфицированных привезли коронавирус из зарубежной поездки в страны повышенного риска Сербию, Бельгию и Люксембург, а также из Ирландии, которая в "зеленом" списке". Один случай связан с контактом с человеком, прибывшим из-за границы, но его само еще проверяют - симптомов нет. Еще в одном случае будут проверять коллег заболевшего. На сегодня выявлено лишь два случая, в которых путь трансмиссии неясен — эти люди посещали много общественных мест, но где конкретно инфицировались, неясно.

Более выигрышной ситуацию в Латвии Юрий Перевощиков видит и в контексте проведенных Тартуским университетом исследований на наличие антител к коронавирусу, которые показали, что масштабы распространения Covid-19 в Таллинне в десять, а на Сааремаа в три с половиной раза больше, чем показывает государственная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки.

В Латвии таких масштабных и систематических серологических исследований на антитела не проводилось. Но локальные молекулярные исследования были, в частности, в больницах, пансионатах и приютах, где до того были вспышки заболевания — они показали, что у других сотрудников и посетителей тех учреждений результаты серологических тестов не свидетельствуют о более широком распространении неучтенной инфекции.

"Значит, наши данные о людях с подтвержденной инфекцией близки к реальным числам носителей Covid-19, — подытожил Перевощиков. — Могу сказать с определенной уверенностью, что есть реальное число перенесших инфекцию не превышает 1% от числа жителей".

За прошедшие сутки в больницы не поступали новые пациенты с ковидом. Сейчас в стационарах находятся шесть человек. С начала эпидемии коронавируса в Латвии зафиксированы 1275 случаев заболевания, 1070 человек выздоровели, а 32 умерли.