Итоги проверки: из 139 сирен тревоги не работали 7 устройств

Утром в понедельник, 28 июня, Государственная пожарно-спасательная служба проверила 139 сирен тревоги, которые должны оповещать население в случае природных катаклизмов и техногенных катастроф. Проверка выявила, что не работают 7 устройств.

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В Риге и Рижском районе вышли из строя 2 из 33 сирен тревоги, в Курземе — 5 из 29.

"Сирены тревоги предназначены для того, чтобя дать жителям сигнал включить все доступные теле и радиоканалы. Важно регулярно проверять сирены тревоги, чтобы, если возникнет необходимость использовать их в реальной ситуации, они работали без перебоев", — указал полковник, начальник Управления гражданской обороны Государственной пожарно-спасательная службы Иварс Накуртс.

Государственная пожарно-спасательная служба получила сегодня 60 звонков на телефон 112 либо от жителей, не получивших информацию о проверке сирен, либо сообщающих о том, что не слышат сирены. Параллельно с проверкой сирен выяснилось и то, как реализуется сотрудничество со средствами массовой информации, с которыми у Государственной пожарно-спасательная службы заключен договор о передаче информации.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила о поломке

7 устройств Информационному центру МВД, отвечающего за содержание сирен.

Всего на территории Латвии размещены 164 сирены тревоги. В ноябре прошлого года были проверены 162 сирены: 4 устройства пришлось включать вручную, а 2 не работали.

Сирены тревоги размещены так, чтобы звуковой сигнал охватывал территорию радиусом примерно в 1,5 километра (в зависимости от высоты размещения, особенностей застройки территории, ежедневного шума, влажности воздуха и силы ветра).