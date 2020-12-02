Итоги Всемирного диктанта по латышскому языку: из 2457 работ лишь четыре были написаны без ошибок
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Стали известны результаты 6-го Всемирного диктанта по латышскому языку, проведенного 7 ноября на интернет-платформе raksti.org. Из 2457 поданных работ лишь четыре были написаны без ошибок, еще 13 — с одной ошибкой.

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Эти 17 работ получили оценку "отлично", сообщает LETA. 16 из отличников живут в Латвии, один — в Люксембурге. Отмечается, что в числе лучших работ оказались диктанты трех школьниц в возрасте от 14 до 17 лет, а также двух 60-летних женщин. Средний же возраст участника диктанта — 36 лет, сообщили Delfi организаторы.

Среднее число ошибок в диктанте составило 13 — четыре орфографические и девять, связанных со знаками препинания. Один из участников допустил 139 ошибок.

83% участников диктанта — женщины. Самой молодой участнице было девять лет, самой пожилой — 89 лет.

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