Ивановых больше, чем Берзиньшей: известны самые распространенные фамилии в Латвии
Foto: Shutterstock

Согласно данным переписи населения и жилого фонда, проведенной в 2021 году Центральным статистическим управлением (ЦСУ), самыми распространенными фамилиями среди постоянных жителей Латвии в 2021 году были Иванов и Берзиньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Латвии в 2021 году проживало 11 333 Ивановых и 10 328 человек по фамилии Берзиньш.

Чуть меньше, или 8 395 человек, носят фамилию Калниньш, а 7 679 — Озолиньш.

Более 5000 человек носят фамилии Янсонс, Озолс, Лиепиньш, Круминьш и Васильев.

Также в число распространенных фамилий входят Миллерсы, Залитисы, Дмитриевы, Антоновы и Гутманисы.

К наиболее распространенным фамилиям относятся фамилии, происходящие от названий растений (Берзиньш, Лиепиньш, Озолиньш, Эглитис, Клявиньш) и животных (Ванаги, Лацисы, Бриедисы, Гулбисы, Соколовы, Волковы, Орловы), а также фамилии антропонимического происхождения, такие как Иванов, Янсонс, Васильев, Петров.

Менее распространены фамилии топонимического происхождения — Авотиньш, Гаркалнс, Сала, Цесниекс и связанные с родом занятий — Арайс, Калейс, Каптейнис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой