Ивановых больше, чем Берзиньшей: известны самые распространенные фамилии в Латвии

Согласно данным переписи населения и жилого фонда, проведенной в 2021 году Центральным статистическим управлением (ЦСУ), самыми распространенными фамилиями среди постоянных жителей Латвии в 2021 году были Иванов и Берзиньш.

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В Латвии в 2021 году проживало 11 333 Ивановых и 10 328 человек по фамилии Берзиньш.

Чуть меньше, или 8 395 человек, носят фамилию Калниньш, а 7 679 — Озолиньш.

Более 5000 человек носят фамилии Янсонс, Озолс, Лиепиньш, Круминьш и Васильев.

Также в число распространенных фамилий входят Миллерсы, Залитисы, Дмитриевы, Антоновы и Гутманисы.

К наиболее распространенным фамилиям относятся фамилии, происходящие от названий растений (Берзиньш, Лиепиньш, Озолиньш, Эглитис, Клявиньш) и животных (Ванаги, Лацисы, Бриедисы, Гулбисы, Соколовы, Волковы, Орловы), а также фамилии антропонимического происхождения, такие как Иванов, Янсонс, Васильев, Петров.

Менее распространены фамилии топонимического происхождения — Авотиньш, Гаркалнс, Сала, Цесниекс и связанные с родом занятий — Арайс, Калейс, Каптейнис.