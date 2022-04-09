Иябс: "Развитие/За!" не разваливается, дискуссии — это нормально
Foto: LETA

У партии "Развитие Латвии" нет никаких сомнений насчет будущего объединения "Развитие/За!", а внутренние дискуссии — нормальный демократический процесс, заявил журналистам Ивар Иябс, политолог, сопредседатель партии "Развитие Латвии", член правления объединения "Развитие/За!" и депутат Европарламента.

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По его словам, все три партии объединения — "За!", "Развитие Латвии" и "Рост" — демократические организации, которым нужно проговорить разные вопросы демократическим путем.

По его словам, пандемия на два года лишила политиков возможности встречаться очно, и это привело к росту недопонимания. Но сейчас "Развитие Латвии" обсуждает с партнерами все вопросы, по которым возникли разногласия, и любые дискуссии "абсолютно легитимны".

Как сообщалось, после выхода мэра Риги Мартиньша Стакиса из "За!" более 10% членов партии внесли предложение пересмотреть совместный старт с "Развитие Латвии" на следующих выборах.

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