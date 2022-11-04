Иябс: скорее всего, Attīstībai/Par! не продолжит работу в нынешнем формате

Объединение Attīstībai/Par! (AP!), в которое входят партии Latvijas attīstībai, Kustība Par и Izaugsme, скорее всего, не продолжит работу в нынешнем формате, заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) сопредседатель партии Latvijas attīstībai Иварс Иябс.

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Иябс признал, что AP!, проиграв выборы в Сейм, находится в "основательном процессе оценивания", который завершится конгрессами всех трех партий в декабре. По словам политика, первоначальный шок преодолен и партии не находятся на рубеже распада.

Однако на вопрос о том, будут ли партии объединения продолжать совместную работу, Иябс заявил, что "в нынешнем формате — нет", поскольку со стороны членов партий существует достаточно большое давление на перемены. По его словам, до следующих выборов еще достаточно далеко, и, может быть, до тех пор партии "поживут отдельно", чтобы потом, возможно, снова воссоединиться.

По оценке Иябса, в "разбавленном виде" партии либерального толка вряд ли будут иметь больше шансов прийти к власти, поэтому к выборам могут состояться новые соглашения. Политика — это скорее искусство сложения, а не вычитания, добавил Иябс.

Выборы в 14-й Сейм оказались "судьбоносными" для входивших в правящую коалицию политических сил Attīstībai/Par! И "Консервативные", а также для многолетнего лидера русскоязычного электората партии "Согласие", которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не попала в парламент этого созыва. AP! Для участия в Сейме нового созыва не хватило примерно 250 голосов.

Оценивая процесс формирования нового правительства, Иябс заявил, что в Латвии ожидается консервативное правительство, в котором с самого начала достаточно напряженные отношения.