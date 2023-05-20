Иябс: Венгрия действует в интересах Кремля и пытается расколоть единство Запада

Венгрия фактически действует в интересах Кремля, пытается расколоть единство Запада и возможность оказывать помощь Украине, заявил агентству LЕТА депутат Европарламента Ивар Иябс.

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Венгрия блокирует выделение 500 млн евро финансирования ЕС на покрытие стоимости поставляемого Украине оружия. Также Венгрия планирует заблокировать очередной пакет санкций против России.

По словам Иябса, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично одновременно руководит одной из стран ЕС и шантажирует остальные по такому важному вопросу, как поддержка Украины. По мнению политика, происходящее сейчас хорошо иллюстрирует отношение Орбана к ЕС.

Венгрия собирается блокировать также поток денег из Европейского инструмента мира в Украину и дальнейшие санкции против России, но при этом торгуется за свои решения.

По словам Иябса, речь идет о близком к венгерскому правительству коммерческом банке "OTP", который исторически действовал в России и не прекратил свою деятельность полностью. Орбан хочет добиться того, чтобы "OTP" не попал в список запрещенных банков, как того требует Украина.

Депутат указал, что законы ЕС не предусматривают финансирование военной деятельности напрямую из бюджета ЕС, поэтому с помощью Европейского инструмента мира поддерживаются как государства, которые помогают Украине, так и сама Украина. Поскольку инструмент не является частью многолетнего бюджета ЕС, для его использования требуется согласие всех государств-членов ЕС.

"Чем это закончится?! Еще одним компромиссом, которого Венгрия попытается достичь с Еврокомиссией после долгих переговоров", — сказал Иябс.

Он указал, что у Венгрии все еще есть проблемы с верховенством закона, поэтому часть финансирования, предназначенного для страны из Механизма восстановления и устойчивости ЕС, была заморожена. В то же время Венгрия пытается обеспечить, чтобы эти деньги можно было каким-то образом получить.

"Это банальный шантаж, который показывает Орбана как путиниста и оппортуниста, который ради корыстных интересов готов чинить препятствия на пути европейского единства в экзистенциально важном вопросе поддержки Украины", — подчеркнул политик.

По словам евродепутата, одна из структурных проблем ЕС заключается в том, что после того, как страны приняты в блок, возможности Брюсселя влиять на демократию и верховенство закона в них невелики. В настоящее время нет возможности исключить Венгрию из ЕС, однако Европа постепенно движется, чтобы получить рычаги для защиты демократической системы в государствах-членах.

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Одним из видов воздействия является механизм, увязывающий выделение средств ЕС с соблюдением принципов верховенства права. Европарламент теперь гораздо более тщательно следит за тем, как государства тратят европейские деньги, есть ли у них независимая судебная система и не направляются ли деньги европейских фондов "дружественным" бизнесменам и банкам, как в случае с Орбаном.

"Венгрия любит самоуверенно критиковать Брюссель, но Венгрия хорошо понимает, что ее экономика и ее будущее напрямую зависят от ЕС", — сказал Иябс.

Договор ЕС предусматривает, что если страна существенно нарушает принципы демократии и верховенства права, Совет ЕС может приостановить ее членство в блоке и ее право голоса. Процедура против Венгрии начата, но по ней еще не проголосовали в Совете ЕС.

Также депутат Европарламента призвал учитывать тот факт, что Орбан является единомышленником президента России Владимира Путина. Риторика премьер-министра Венгрии состоит в том, что он единственный, кто стоит за традиционные европейские христианские ценности, в то время как Запад и ЕС прогнили. Заявление Орбана о том, что он чуть ли не единственный, кто "вернет Европу к ее христианским корням", очень похоже на то, что говорит Путин.

По мнению Иябса, не следует также забывать, что у Венгрии, как и у России, есть "комплексы фантомной боли" по поводу утраченных территорий. В Украине достаточно значительное венгерское меньшинство в Закарпатье, которое занимает иную позицию в отношении российской агрессии, находясь достаточно далеко от линии фронта. Орбан использует и это, притворяясь защитником венгерских интересов не только в Венгрии, но и в других местах, где венгры преследуются.

"Именно то самое говорит и Путин, который использует оговорку о том, что Россия заботится о "своих" в ближнем зарубежье. Орбан явно копирует Путина, не говоря уже о вполне практических вещах — создавать приближенных к режиму бизнесменов, которые обеспечиваю значительную часть поддержки различных политических проектов. Правительство также поддерживает средства массовой информации, которые занимают только одну "правильную" линию. Только у Орбана нет той свободы для реализации своих мечтаний, которая есть у Путина", — сказал политик.