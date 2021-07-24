Июль может стать самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений в Латвии

Ожидается, что июль этого года станет самым жарким месяцем в истории метеорологических наблюдений в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Вместе с еще одной волной жары, которая начнется в воскресенье, июль может стать самым жарким месяцем в Латвии с 1924 года. В первой половине следующей недели ожидается жара до +28…+30 градусов.

Сегодня в Латвии температура воздуха днем не превысит +23…+26 градусов, ночью — +9…+14 градусов.

В воскресенье в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы — воздух прогреется до +28 градусов. Жаркая, сухая и солнечная погода сохранится всю первую половину недели — воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше, а по ночам столбики термометров местами не опустятся ниже + 20 градусов, однако жара не будет такой же длительной и интенсивной, как в конце июня — первой половине июля.

Согласно текущим прогнозам, в середине недели с юго-запада к Латвии приблизится обширная зона осадков, которая принесет дожди и грозы, местами интенсивные. Температура воздуха днем понизится на несколько градусов, но ночи еще будут очень теплыми.