Из 100 новых случаев Covid-19 более трети зарегистрировано в Риге
Foto: LETA

Из 100 случаев Covid-19, выявленных во вторник, более трети зарегистрировано в Риге, также большее количество случаев выявлено в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В минувшие сутки в Риге было выявлено 39 новых случаев Covid-19, а двухнедельное кумулятивное количество заразившихся коронавирусом в настоящее время составляет в столице 380 случаев.

Вчера шесть новых случая Covid-19 было выявлено в Даугавпилсе, пять — в Даугавпилсском крае и четыре — в Юрмале. В других самоуправлениях было выявлено меньше случаев Covid-19.

Наибольшее общее количество заразившихся коронавирусом за последние две недели зарегистрировано в Риге — 380 человек, в Даугавпилсе — 71 человек, в Сигулдском крае — 28 человек, в Даугавпилсском крае — 27 человек, в Елгаве — 23 человека, а в Лиепае — 22 человека.

Расчеты агентства LETA показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 54,2 случая.

В 25 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 превышен на 50%.

Если подсчитать количество заболевших на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, то оно является самым высоким в Кримулдском, Вилянском, Карсавском, Сигулдском, Балдонском, Даугавпилсском и Скрундском крае.

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LETA

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