Из Центра контроля за заболеваниями увольняются эксперты: причина — перегрузки и маленькие зарплаты

С начала прошлого года 14 работников Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) решили уволиться, сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Арая. В их числе руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации Элина Диминя, сообщает Latvijas avīze.

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Газета отмечает, что в ЦПКЗ сокращается число ведущих и высококвалифицированных специалистов. Зарплаты составляют от 940 до 1600 евро до налогов и являются одной из главных причин, почему эпидемиологи покидают работу.

В числе уволившихся — доктор медицины Элина Диминя, выпускница шведского Университета Умео. Ранее она ушла в отпуск, чтобы отдохнуть от перегрузки на работе.

В свою очередь, аналитик здравоохранения ЦПКЗ, выпускник Кембриджского университета Никита Троянский на год ушел в неоплачиваемый отпуск, так как с прошлого четверга его приняли на работу в Бюро вакцинации. Он стал ассистентом коммуникации для координатора Иевы Стуре. По его словам, в ЦПКЗ был огромный объем работы и длинные рабочие часы, в том числе по выходным. Тем не менее, специалист считается с тем, что на новой работе будет так же. В Бюро вакцинации ассистент коммуникации получает 2100 евро в месяц, тогда как в ЦПКЗ его зарплата составляла 700 евро после уплаты налогов.

Правительство в январе выделило 366 300 евро ЦПКЗ на укрепление работы. За эти деньги центр планирует привлечь дополнительных работников. Руководство ЦПКЗ признает, что из-за роста заболеваемости нынешних ресурсов недостаточно, чтобы обеспечить быструю и эффективную связь с контактными лицами больных Covid-19. Это негативно влияет на общий процесс эпидемиологического расследования и оперативную идентификацию очагов заболевания, что очень важно в борьбе с Covid-19.