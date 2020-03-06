Из газеты Latgales Laiks уволились сразу пять журналистов

Из даугавпилсской газеты Latgales Laiks уволились сразу пять журналистов, сообщает портал LSM.lv. Бывшие работники были недовольны отношением руководства к сотрудникам и финансовой ситуацией.

Газета Latgales Laiks на 75% принадлежит частным лицам, а на 25% — Даугавпилсской думе. Она выходит на латышском и русском языке с 1992 года.

Несколько месяцев назад работу в газете оставила редактор, а недавно к ней присоединились еще пять сотрудников, в том числе редакторы и журналисты. По словам журналистки Динии Емельяновой, издание покинули все люди, работавшие над содержанием. Емельянова объяснила, что в начале недели сотрудники обратились к руководству с просьбой решить конкретные проблемы, но разговор не завязался.

"Годами Latgales Laiks получает финансирование в рамках разных проектов. Цель этих фондов — информировать людей о конкретных темах, то есть, создавать качественное содержание. Мы понимаем, что деньги предназначены тем, кто создает это содержание. Только, к сожалению, мы — пять человек, работающих над содержанием, — это финансирование как прибавку к зарплате не получаем", — сказала Емельянова.

По ее словам, руководство газеты не понимает, что такое журналистика.

Член правления Latgales Laiks Ивета Валпетере указала, что требования журналистов нельзя выполнить и газета не может им платить столько, сколько они просят. Она отметила, что у газеты уже много лет финансовые проблемы. Тем не менее новый номер газеты выйдет — в редакции остались внештатные сотрудники, переводчики, а также нашлись три новых работника.