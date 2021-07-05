Из использованных на прошлой неделе вакцин две трети составили вторые дозы
Foto: F64

На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 в Латвии был значительно выше, чем на праздничной неделе, но немного ниже, чем на неделе перед праздниками. При этом большинство или две трети использованных вакцин были вторыми дозами, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Первую дозу вакцины от Covid-19 на прошлой неделе получили 24 015 человек, вторую дозу — 48 163 человека.

С 28 июня по 4 июля в Латвии от Covid-19 были вакцинированы 72 178 человек, на праздничной неделе — 30 858 человек, на предпраздничной — 80 268 человек.

В воскресенье, 4 июля, прививку получили 985 человек, в том числе 282 человека — первую дозу вакцины, 519 человек — вторую дозу, а 184 человека были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза. Воскресенье было днем с самой низкой активностью вакцинации на прошлой неделе, а самым активным — понедельник, когда прививки получили 15 187 человек.

На сегодняшний день одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 607 317 человек, а 570 917 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 32,17% и 30,25% населения Латвии.

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LETA

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