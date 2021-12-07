Из исследованных 137 смертей ковид-пациентов у 88% были побочные заболевания
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Из 137 случаев смерти больных Covid-19 у 88% были сопутствующие заболевания, рассказала во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам представитель Инспекции здравоохранения Илзе Дзеркале.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У этих пациентов были диагностированы ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, проблемы со здоровьем, связанные с курением, диабет, онкология и др. Возраст играет свою роль в смертности пациентов, поскольку умершие чаще приходились на возрастную группу 60-69 лет и более старшие возраста, отметила Дзеркале.

Она согласилась с представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Дзинтарсом Мозгисом в том, что по этим вопросам необходимы дополнительные исследования. Мозгис предположил, что коэффициент смертности в группе переболевших Covid-19 может быть вдвое выше, но необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать это.

По словам Мозгиса, Covid-19 также является триггером ряда патологических процессов, которые в сочетании друг с другом приводят к смерти.

Мозгис добавил, что курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность способствуют преждевременной смертности.

На заседании комиссии руководство ассоциаций семейных врачей внесло предложение о необходимости третьей медсестры в практиках семейных врачей, что может облегчить доступ к медицинской помощи. Это предложение поддержали Виталий Орлов ("Согласие") и Андрис Скриде ("Для развития/За"), который добавил, что для этого нужно найти 2,5 миллиона евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта