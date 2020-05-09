Из карантина вернулись восемь сотрудников Детской больницы

Восемь сотрудников Детской клинической университетской больницы, которые находились на карантине после обнаружения Covid-19 у одного из работников больницы, вернулись на работу.

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В соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний эти работники должны были находиться на карантине от 7 до 12 дней. Это связано с тем, что у них не было прямых контактов с заболевшим коллегой, и они пользовались средствами индивидуальной защиты.

В настоящее время все сотрудники вернулись на рабочие места. "Все проведенные тесты были отрицательными, и отделение продолжает оказывать медицинскую помощь в полном объеме", — сказала представитель ДКУБ.

Как сообщалось, заболевший сотрудник работал в хирургическом отделении больницы.

В целом тесты сдали 15 работников больницы, у всех результаты были отрицательными.