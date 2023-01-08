Из латвийских аптек пропали антибиотики и жаропонижающее для детей: что происходит и где их искать?

В нынешний сезон вирусов в Латвии — нехватка лекарств: самых популярных при распространенных заболевания ибупрофена и парацетомолосодержащих средств, антибиотиков для детей и взрослых. Что происходит? Не останутся ли пациенты без лекарств? Как найти необходимое лекарство? Могут ли производиться антибиотики в Латвии?

Как волна Covid-19 в Китае привела к дефициту антибиотиков

В зимний сезон участились заболевания, причем не только вирусные, но и бактериальные инфекции, для лечения которых нужны антибиотики. В социальных сетях и в родительских чатах в декабре появились сообщения о том, из аптек пропали антибиотики в виде суспензии, предусмотренные для детей. В январе из продажи исчезли и некоторые жаропонижающие препаратов, особенно для детей. Представители аптек признают, что не в состоянии удовлетворить спрос на ибупрофен и суспензии парацетамола.

Причина нехватки антибиотиков в стране — дефицит активных веществ (то есть химикатов и компонентов лекарств, которые смешиваются на фармацевтическом производстве). "Активные вещества изготавливаются изготавливаются в Индии и Китае, потому что это загрязняющее производство. Все европейские производители перенесли его за границы Европейского союза, и у нас на месте они не производятся. Мы зависим от импорта веществ", — заявил программе "Новый день" руководитель Латвийской ассоциации оптовых торговцев лекарствами Янис Либкенс. Предполагается, что дефицит антибиотиков может возрасти из-за того, что в Китае — очередная волна коронавируса, остановившая производства и нарушившая цепочки доставок.

Государственное агентство лекарств объясняет перебои с поставками препаратов разными причинами. В том числе — задержками в производственном процессе, проблемами с производственными мощностями (нехватка персонала и упаковочных материалов), а также повышенным спросом. Дефицит характерен не только для Латвии, но и для крупных стран ЕС.