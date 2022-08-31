Из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов, в том числе сеть RT (Russia Today), говорится в решении совета.

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В частности, из списка исключены RT (Russia Today), RT (Russia Today) HD, RT (Russia Today) Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV (Russia Today TV), RT (Russia Today) Spanish, "МИР 24", "РБК-ТВ", Российский информационный канал "Россия 24", "Россия RTR", TV Centre International, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург — 5 канал".

Вещание этих телеканалов в Латвии еще пару лет назад было приостановлено, например, программ "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург — 5 канал", поскольку один из выгодополучателей Юрий Ковальчук включен в санкционный список Европейского союза.

Наряду с тем, ретрансляция телеканала Russia Today была приостановлена, чтобы предоставить разжигание ненависти и ограничить распространение пропаганды на фоне военных действий России в Украине.

Решение совета вступает в силу с четверга, 1 сентября. Решение NEPLP можно оспорить в Административном районном суде, но обжалование не приостанавливает действия решения.