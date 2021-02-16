Из Мазсалацы в Валмиеру и обратно на автобусе ехал больной Covid-19
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11 февраля больной коронавирусом ехал в автобусе Руйиена — Эстонская граница — Мазсалаца — Валмиера (рейс номер 6607 компании VTU Valmiera). В 7:35 он выехал из Мазсалацы в Валмиеру, а в 12:50 поехал обратно рейсом 6500 той же компании и того же направления.

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Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid, а до 6 апреля тест на коронавирус можно при наличии симптомов сдать без направления врача.

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