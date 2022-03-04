Из партии Шлесерса исключены депутаты Сейма Степаненко и Швецова

Депутаты Сейма Юлия Степаненко и Любовь Швецова, сключены из созданной Айнарсом Шлесерсом партии "Латвия — на первом месте". Из заявления партии следует, что оба политика были исключены из партии за то, что они не присоединились к партийному осуждению войны России на Украине.

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Сегодня состоялось расширенное заседание правления "Латвия — на первом месте, на котором была утверждена позиция партии против войны на Украине и ее последствий в Латвии.

Юлия Степаненко, являвшаяся председателем правления партии, принимала участие в заседании. Но покинула собрание, не высказав своего мнения по поводу заявления. Любовь Швецова 3 марта не проголосовала в Сейме за предоставление Украине статуса страны-кандидата в Европейский Союз, что "противоречит мнению и ценностям партии".

В таких обстоятельствах оба депутата из партии были исключены. Напомним, что в 13-й Сейм обе были избраны по списку "Согласия", позже вступили в партию Гобземса, а затем перешли в партию Шлесерса.

В своем заявлении "Латвия на первом месте" решительно осуждает войну против Украины, развязанную президентом России Владимиром Путиным. "Мы считаем, что нет и нет оправдания вторжению в другую страну. Мы видим, что жертвами войны становится все больше мирных жителей, в том числе детей. Это трагедия для Украины и неописуемая боль для каждой семьи. Нет такой политики, которой можно было бы оправдать человеческие жертвы, разрушенные города и дома, те огромные горе и несчастья, которые были приченены", — говорится в зааявлении. Партия подчеркивает, что поддерживает общие усилия ЕС и НАТО по сдерживанию агрессии разумными методами.

"В Латвийском государстве исторически вместе с латышами жили люди разных национальностей. Люди говорят и думают по-разному, но в Латвии мир, потому что мы не тоталитарное государство. Терпимость — это ключ к миру в нашем обществе", — говорится в заявлении "Латвия на первом месте": "Не разделение людей, а создание чувства принадлежности повысит патриотизм Латвии и единство общества перед лицом опасности. Необходимо приложить все усилия, чтобы никогда не допускать войну в наш дом и предотвращать любые провокации".