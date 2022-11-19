Из партий будущей коалиции больше всего средств на выборы потратил "Объединенный список"

Среди партий будущей коалиции больше всего финансовых средств на прошедшие в октябре выборы в 14-й Сейм потратила политическая сила "Объединенный список", свидетельствуют отчеты о деятельности партий на выборах.

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Расходы "Объединенного списка" на выборы составили 745 298 евро. Больше всего средств — 170 306 евро — партия направила на подготовку рекламных материалов. "Объединенный список" также превзошел других потенциальных партнеров по коалиции по размеру доходов: во время выборов доходы этого объединения составили 729 510 евро. Половину этой суммы, или 361 826 евро, составили финансовые пожертвования, а другую половину, 360 978 евро, — другие виды доходов. Другим источником дохода стали членские и вступительные взносы в размере 5 206 евро, а подарки или пожертвования других видов поступили партии в размере 1 500 евро.

"Национальное объединение" потратило на выборы 660 850 евро. Больше всего средств — 147 193 евро — партия направила на размещение рекламы в помещениях и общественных местах. Доходы Нацобъединения в размере 59 412 евро были в основном обеспечены за счет финансовых пожертвований.

Партийное объединение "Новое Единство", победившее на парламентских выборах, потратило 593 901 евро, из которых больше всего — 119 584 евро — было потрачено на размещение рекламы в помещениях и общественных местах. Доход партии составил 166 377. Большая часть этой суммы — 105 870 евро — получена за счет других видов доходов.