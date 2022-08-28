Из пруда возле бывшего памятника в Пардаугаве откачали воду: рыбу отдали зоопарку

Из искусственного пруда возле снесенного обелиска в парке Победы откачана вода, сообщает агентство LETA. Рыба, обитавшая в пруду, передана в распоряжение Рижского зоопарка.

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После откачки воды в бассейне остались лишь небольшие лужи в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с самого начала демонтажных работ, 28 августа увезли с кромки искусственного пруда.

Ранее после консультации со специалистами-экологами было решено, что рыб, живших в пруду около советского памятника в парке Победы, не следует перемещать в другой водоем. В пруду рядом с памятником обитали, в основном, караси.

По предварительной договоренности, обитавшую в водоеме рыбу передали Рижскому зоопарку. Некоторые караси будут скормлена обитателем зоопарка, а часть из них выпустят в бассейн, который окружает остров с геладами (редкий вид приматов из семейства мартышковых, близкий родственник павианов).

🐟 Zivis no okupācijas pieminekļa baseina nonākušas zoodārzā.

Baseinā pārsvarā dzīvojušas karūsas. Daļa no tām tagad būs redzamas baseinā ap geladu salu. Tomēr, kā ziņots iepriekš, daļa zivju pēc pārliecināšanās par piemērotību ēšanai nonāks zoodārza iemītnieku barības traukos. pic.twitter.com/1INHyMEgRK

— RigaZoo (@RigasZoodarzs) August 28, 2022

Согласно Закону о рыболовстве, передача местных видов рыб в естественные водоемы, а также в Латвийские территориальные воды и воды экономической зоны, независимо от вида собственности, требует одобрения Научного института пищевой безопасности, Здоровье и окружающая среда "БИОР". Правила рыболовства, ловли раков и подводной охоты также запрещают перенос рыбы и раков из одного водоема в другой.

Как сообщалось, 25 августа в парке Победы был снесен центральный элемент памятника - 79-метровый обелиск. А перед этим в течение двух дней были снесены все скульптуры.

Падение обелиска в пруд не убило живущих там рыб. В Рижской думе пояснили, что после того, как обелиск упал в воду, мертвой рыбы на поверхности водоема не видели, под водой можно было наблюдать обычную жизнь. Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и вернули рыбу в пруд.

Откачка воды из искусственного пруда и сбор рыбы около памятника в Пардаугаве были запланированы на начало следующей недели.