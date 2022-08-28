Из пруда возле бывшего памятника в Пардаугаве откачали воду

Из искусственного пруда возле снесенного обелиска в парке Победы откачана вода, сообщает агентство LETA.

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После откачки воды в бассейне остались лишь небольшие лужи в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с самого начала демонтажных работ, 28 августа увезли с кромки искусственного пруда.

Ранее после консультации со специалистами-экологами было решено, что рыб, жившие в пруду около советского памятника в парке Победы, не следует перемещать в другой водоем. Было принято решение отвезти их в Рижский зоопарк и скормить животным. Агентству LETA пока не удалось выяснить, увезены ли из пруда в зоопарк.

Согласно Закону о рыболовстве, передача местных видов рыб в естественные водоемы, а также в Латвийские территориальные воды и воды экономической зоны, независимо от вида собственности, требует одобрения Научного института пищевой безопасности, Здоровье и окружающая среда "БИОР". Правила рыболовства, ловли раков и подводной охоты также запрещают перенос рыбы и раков из одного водоема в другой.

Как сообщалось, 25 августа в парке Победы был снесен центральный элемент памятника - 79-метровый обелиск. А перед этим в течение двух дней были снесены скульптуры.

Падение обелиска в пруд не убило живущих там рыб. В Рижской думе пояснили, что после того, как обелиск упал в воду, мертвой рыбы на поверхности водоема не видели, под водой можно было наблюдать обычную жизнь. Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и вернули рыбу в пруд.

Откачка воды из искусственного пруда и сбор рыбы около памятника в Пардаугаве были запланированы на начало следующей недели.