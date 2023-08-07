В целях экономии средств из различных структур Резекненского самоуправления планируется уволить около 60 работников, сообщила агентству LETA оппозиционный депутат Резекненской думы Инара Гроце после заседания финансового комитета думы.

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По ее словам, заседание состоялось гораздо раньше, чем было предусмотрено, и сейчас председатель думы Александр Барташевич отправился в Минфин, чтобы "защищать свое". С другой стороны, озвученный ранее план сокращения услуг сегодня вообще не рассматривался. Гроце считает, что дискуссию следовало бы начинать как раз с этого.

Комментируя увольнение работников, начальник отдела коммуникации и внешнего сотрудничества Резекненского самоуправления Наталья Юпатова заявила, что их количество будет уточняться, но точно не будет больше названного. От дальнейших комментариев она отказалась, заявив, что подробности станут известны на заседании думы в четверг, 10 августа.

"Оптимизируя, пересматривая все функции и нагрузки, конечно, все отделы смотрят, как оптимизировать расходы и объем услуг", — сказала она.

В этом году в городском бюджете Резекне не хватает 3,9 миллиона евро, и самоуправление ищет возможности для экономии бюджетных средств, в том числе обсуждается увольнение сотрудников самоуправления и отмена льгот для части горожан.