Из Риги на украинский фронт отправлено пожертвований на сумму 120 тысяч евро

Благодаря инициативе поддержки Украины "Brīva Ukraina Eiropā" из рижского индустриального парка "Румбула" организована и отправлена в Украину фура с товаром общей стоимостью более чем 100 000 евро.
Сначала фура прибудет во Львов, а пожертвования будут отправлены военнослужащим в зону боевых действий.
Помощь из Латвии для Украины включает в себя два трансформатора тока, 30
генераторов, медицинские принадлежности, включая профессиональное хирургическое оборудование и перевязочные материалы, тепловизионное оборудование и оптические прицелы, два легковых автомобиля, технические инструменты, ортезы и другие товары. Общая стоимость груза - около 120 000 евро.
По словам авторов инициативы, на данный момент это самый крупный груз, добытый за всю историю проекта.
Среди доноров такие компании, как "Latvijas Finieris", "Depo", "Dynasty", "Eleving Group", "Ave MTP", "Dobeles sveces" и другие. Также инициативу поддержали ассоциация "Labdarības lapa", общество "Tev" и частные благотворители.
Как поясняет управляющий партнер и председатель правления "Prudentia", и "Brīva
Украина в Европе" Карлис Крастиньш, эта инициатива поддержки отличается тем, что
конечным получателем пожертвованных товаров является украинская армия, а не жертвы войны.
"Для меня большая честь быть частью инициативы поддержки и помочь украинской армии на передовой. С первых дней войны мы определили своей задачей оказание адресной и скоординированной поддержки добровольцев украинской армии. Считаю, что важно помогать армии, потому что только это может освободить Украину от оккупантов и обеспечить мир и безопасность", — подчеркнул Крастиньш.
"Мы обещали, что начиная с прошлого года и по настоящее время за каждую купленную в Латвии кубометров блоков березового шпона, которые Latvijas Finieris перерабатывает в экспортный товар, выделять на поддержку народа Украины 5 евро. В настоящее время сумма пожертвований достигла почти 2,5 миллиона евро. Для нас большая честь быть частью
одним из сторонников "Свободной Украины в Европе", - сказала представитель Latvijas Finieris Иоланта Медне.