Из Риги на украинский фронт отправлено пожертвований на сумму 120 тысяч евро

Благодаря инициативе поддержки Украины "Brīva Ukraina Eiropā" из рижского индустриального парка "Румбула" организована и отправлена в Украину фура с товаром общей стоимостью более чем 100 000 евро.

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Сначала фура прибудет во Львов, а пожертвования будут отправлены военнослужащим в зону боевых действий.

Помощь из Латвии для Украины включает в себя два трансформатора тока, 30

генераторов, медицинские принадлежности, включая профессиональное хирургическое оборудование и перевязочные материалы, тепловизионное оборудование и оптические прицелы, два легковых автомобиля, технические инструменты, ортезы и другие товары. Общая стоимость груза - около 120 000 евро.

По словам авторов инициативы, на данный момент это самый крупный груз, добытый за всю историю проекта.

Foto: ziedojums

Среди доноров такие компании, как "Latvijas Finieris", "Depo", "Dynasty", "Eleving Group", "Ave MTP", "Dobeles sveces" и другие. Также инициативу поддержали ассоциация "Labdarības lapa", общество "Tev" и частные благотворители.

Как поясняет управляющий партнер и председатель правления "Prudentia", и "Brīva

Украина в Европе" Карлис Крастиньш, эта инициатива поддержки отличается тем, что

конечным получателем пожертвованных товаров является украинская армия, а не жертвы войны.

Foto: ziedojums

"Для меня большая честь быть частью инициативы поддержки и помочь украинской армии на передовой. С первых дней войны мы определили своей задачей оказание адресной и скоординированной поддержки добровольцев украинской армии. Считаю, что важно помогать армии, потому что только это может освободить Украину от оккупантов и обеспечить мир и безопасность", — подчеркнул Крастиньш.

"Мы обещали, что начиная с прошлого года и по настоящее время за каждую купленную в Латвии кубометров блоков березового шпона, которые Latvijas Finieris перерабатывает в экспортный товар, выделять на поддержку народа Украины 5 евро. В настоящее время сумма пожертвований достигла почти 2,5 миллиона евро. Для нас большая честь быть частью

одним из сторонников "Свободной Украины в Европе", - сказала представитель Latvijas Finieris Иоланта Медне.