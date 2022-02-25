Из Риги организованы автобусы для эвакуации граждан Латвии из Украины

Желание покинуть Украину высказали 23 гражданина, поэтому для вывоза этих людей организуется несколько автобусов из Риги, сообщила в пятницу Латвийскому радио парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича.

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Она отметила, что первые граждане Латвии, которым были предоставлены услуги по размещению, уже прибыли во Львов, где Министерство иностранных дел оказывает консульскую помощь.

В четверг, 24 февраля, телефон консульской службы Латвии получил около 400 звонков.

"Есть те, кто спрашивает, как им лучше передвигаться, как добраться до Львова, где будут возможности эвакуации. Есть и те, кто переживает за своих близких", — сказала Калниня-Лукашевич.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") сообщил, что латвийцам, находящимся в Украине и желающим выехать из страны нужно отправляться во Львов, в хостел Sakura неподалеку о почтового отделения Nova Postha Nr 17.

"МИД организует эвакуации по сухопутному пути — автобусы в пути. Делимся этой информацией!", — написал министр в Twitter.

Воздушное пространство над Украиной закрыто.