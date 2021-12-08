Из Риги вывезено более 10 тысяч кубометров снега

Из столицы вывезено более 10 тысяч кубометров снега, сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы.

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Всего вывезено примерно 988 прицепов снегоуборочных машин. Эти машины проехали 12 000 км, расчищая и посыпая противоскользящими материалами улицы и мосты Риги. Из-за смены погоды улицы стали скользкими, и их посыпают смесью песка и соли.

Сейчас дорожные службы расширяют проезжие части в местах, где сугробы мешают движению общественного транспорта.

Уборке маленьких улиц в некоторых микрорайонах помешали припаркованные жителями автомобили, сообщили в думе. Скоро на этих улицах появятся дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей и предупреждающие об их эвакуации. Муниципалитет рекомендует водителям отнестись с пониманием к ограничениям.

Уборку улиц, мостов, велосипедных дорожек и остановок в Риге осуществляет общество компаний Daugavas labā krasta uzturētājs и общество Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которых объединились несколько предприятий: Ceļu pārvalde, Roadeks, Rīgas tilti и City eco — service.