Из Риги за год вывезено 167 сломанных деревьев. Что делать в случае, если дерево опасно?
Foto: DELFI

На этой неделе в Риге поваленные ветром деревья придавили шесть автомобилей, а в одном случае пострадал житель столицы. Рижская дума пояснила, что стоит делать в случае, если обнаружено сломанное дерево или ветка.

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Прежде всего, если найдено сломанное, вырванное с корнем или наклоненное дерево необходимо сообщить об этом в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Звонить пожарным необходимо в случае, если ветка или дерево представляют опасность для жителей.

В случае если дерево упало или сломалось в лесопарке или на территории учебного заведения, необходимо обратиться в Управление окружающей среды Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы.

Между тем за ликвидацию поваленных деревьев и веток, которые обнаружены на частной собственности, ответственность несет владелец территории.

Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы отмечает, что в этом году было гораздо больше случаев, когда приходилось ликвидировать поваленные деревья и ветки в столичных насаждениях и на территории образовательных учреждений.

В 2020 году сотрудники мэрии вывезли из Риги 202 представляющих опасность дерева. В этом году еще до наступления осени пришлось срубить 167 опасных деревьев. Тем временем 200 деревьев нуждались в стрижке крон.

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