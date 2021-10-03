Из рижских школ пропали оранжевые автобусы. Кто будет возить детей в бассейн и на экскурсии?

Пять лет назад рижские школы были оснащены транспортом — в распоряжение столичным учебным заведениям отдали когда-то курсировавшие по городу мидибусы. Дети ездили на них на школьные экскурсии и другие мероприятия. Однако в этом учебном году автобусы у школ изъяли.

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По данным Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, 104 общеобразовательные школы, 10 спортивных школ и восемь центров обучения по интересам в столице в бесплатное пользование от Rīgas satiksme в 2016 году и чуть позже получили 41 автобус Ikarus E-19. Мидибусы почистили, перекрасили в яркие оранжевые тона, модернизировали, проверили техническое оснащение и на безопасность.

Особенно были рады отдаленные районы, например, Вецмилгравис и Болдерай — дети из школьных коллективов получили возможность с комфортом добираться на танцевальные, вокальные и спортивные конкурсы. Автобусы использовались для разовых школьных экскурсий по городу, для трансфера в бассейн. Автобусы получили и воспитанники школ с особыми программами. Каждой школе, где "прописался" автобус, выделили водителя (на ставке) и финансирование на топливо. За техническое обслуживание автобусов отвечало Rīgas satiksme.

Однако в этом году, как раз в тот момент, когда дети вернулись в школу, автобусы у школ забрали.

Как объяснили в IKSD, у автобусов (согласно информации Rīgas satiksme) закончился установленный производителем срок эксплуатации.

Департамент оценил финансовое бремя технического обслуживания транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации. Согласно подписанному договору, те, кто получил в бесплатное пользование автобусы (в данном случае департамент образования), должны нести все расходы, связанные с использованием данного транспортного средства — покупку топлива, техническое обслуживание, ремонт и т. д.

Учитывая год производства автобусов, процесс закупки запасных частей для конкретных автобусов обернулся проблемой. "Это означает, что в будущем автобусы будут все больше и больше нуждаться в ремонте, а запасные детали становятся труднодоступными, так как их больше не производят", — пояснили в департаменте.

Поэтому 1 июня текущего года догово об использовании автобусов Ikarus E-19 был расторгнут. "Это решение было принято в первую очередь думая о безопасности обучающихся", — отмечают в департаменте. Дорожные эксперты заметили, что автобусы не оборудованы ремнями безопасности, поскольку изначально предназначались для движения только в черте города, где разрешенная скорость ниже, а не для перевозки детей.

Однако это не единственная проблема. Возникли опасения, что помимо несоблюдения принципов безопасной перевозки, страдали равноправие (ведь автобусы были е у всех школ), а финансовые потоки могли быть непрозрачны. Поэтому департамент принял решение выделять школам конкретное финансирование на получение транспортных услуг, если есть такая необходимость во время при обеспечении учебного процесса. Так, например, если дети отправляются в бассейн, то школа должна запросить на эти нужды средства и департамент их выделит. На экскурсию — также подписать договор.

"Принятию решения предшествовали обсуждения вопроса с экспертами в соответствующих областях, в том числе с руководителями департаментов образования и транспорта.

При организации перевозки школьников учебные заведения должны соблюсти ряд нормативных актов, в том числе Закон о предотвращении растраты государственных средств и имущества, Закон о государственных закупках и правила Кабинета министров № 1338 "Порядок обеспечения безопасности учащихся в учебных заведениях и организованных ими мероприятиях". […] Поэтому было принято решение выделять средства на транспортировку школьников, контролируя расходы. А также, чтобы количество детей, которых нужно перевезти, совпадало с количеством мест в автобусе, а само транспортное средство было с соответствующими техническими характеристиками и отвечало всем требованиям безопасности", — сказано в ответе департамента.

Теперешняя модель также позволяет всем школам на равных условиях пользовать услугами автобусных перевозок при осуществлении учебного процесса.

"Рижское самоуправление не сократило финансирование транспортных услуг для учебных заведений. Перевозка школьников по-прежнему будет осуществляться, но за счет выделения средств на конкретную перевозку", — добавляют чиновники.