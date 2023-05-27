Из Рижского аэропорта временно пустят дополнительные ночные рейсы 22-го автобуса
Foto: Lidostā "Rīga" atklāj Pasaules čempionāta fanu zonu

Чтобы обеспечить возможность хоккейным болельщикам добраться из Рижского аэропорта до центра города, в ночь с субботы на воскресенье в 0:40 будет организован дополнительный рейс автобуса №22. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

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В ночь с воскресенья на понедельник, 29 мая, тоже организуют дополнительные рейсы автобуса 22-го маршрута, которые будут состыкованы с рейсами авиакомпании airBaltic из Тампере.

Во время поездки на автобусах 22-го маршрута требуется оформить поездку и купить электронный билет или кодовый билет. Цена 90-минутного билета — 1,5 евро.

В эти дни сборная Латвии по хоккею выступает на чемпионате мира в Финляндии. В полуфинале она уступила Канаде (2:4) и 28 мая ей предстоит матч за бронзовые медали.

Поддержать сборную Латвии в решающих матчах ЧМ-2023 в Тампере отправились сотни болельщиков. В связи с этим компания airBaltic организовала дополнительные рейсы из Риги в Тампере.

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