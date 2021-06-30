Из Рижского зоопарка пропал "кот-кассир" Рудис
Foto: Facebook/Rīgas Zoodārzs

В выходные, на Лиго, пропал рыжий кот Рудис — "билетный кассир" Рижского зоопарка. Об этом сообщили представители зоопарка на своей странице в Facebook.

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Последний раз кота видели на трамвайной остановке у ворот зоопарка.

Особые приметы — довольно полноватый, рыжий с белой грудкой, есть чип. Известен в окрестных кафе своей навязчивостью. Любимое занятие — спать возле касс зоопарка и на скамейке на трамвайной остановке.

Однажды Рудиса уже забрали с собой, но он сбежал и попал в приют для животных Līči, где ждал сотрудников зоопарка. Работники Рижского зоопарка надеются на сострадание и отзывчивость людей.

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