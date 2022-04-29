Из рижского зоопарка уходит "символ" — Ингмар Лидака

Известный латвийский зоолог и политик Ингмар Лидака решил оставить должность в отделе Образования и информации Рижского Национального зоопарка.

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Как сообщил Лидака порталу Delfi, он уже подал заявление об уходе, мотивируя свое решение предстоящими изменениями в зоопарке.

"Судя по тому, что я чувствую и понимаю, в зоопарке ожидаются перемены. Я не смогу найти себе места в этих переменах. Поэтому, то, что надо сделать — нужно сделать", — поделился Ингмар Лидака.

На вопрос, что он собирается делать дальше, Лидака ответил: "Наверное, думать, потому что наступает момент, когда ты понимаешь, что больше не можешь предложить ничего нового в своей работе, дать что-то новое. Ну, тогда тебе, наверное, придется сменить работу. ."

При этом он подтвердил, что все еще будет выполнять обязанности депутата Бауской краевой думы.

Говоря подробнее о предстоящих переменах, Лидака упомянул о новой концепции зоопарка, сказав, что "в свои 56 лет я, возможно, не готов к каким-либо существенным изменениям".

29 апреля — последний рабочий день Ингмара Лидаки в Рижском Национальном зоопарке.