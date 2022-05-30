Из России в Европу: многие попавшие в РФ украинские беженцы используют Латвию как транзитную страну

Те люди, которые при бегстве от военных действий в Украине попали в Россию, пересекают границу с целью либо остаться в Латвии, либо вернуться на родину, либо отправиться дальше в Европу. Так называемым транзитным беженцам помогают волонтеры, Государственная пограничная охрана, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), а также самоуправления. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Журналисты Латвийского радио поговорили с тремя украинками на погранпункте Терехово. Женщины рассказали, что в течение трех месяцев спасались в подвале многоквартирного дома в родном Изюме.

Когда российская армия начала вывозить украинцев в РФ, туда увезли и незрячую бабушку. Матери с дочкой удалось ее найти, теперь они вместе едут в Европу.

"У нас вообще денег не было. Знакомые нас вывезли из города до российской границы. Мы добрались до Московской области и теперь сюда", — рассказала одна из женщин.

Украинки с помощью сотрудников Госпогранохраны будут доставлены в Ригу. Там они опять будут искать помощи, чтобы отвезти слепую бабушку к дальним родственникам в Чехию, а мать с дочкой планируют отправиться в Германию.

Сейчас многие волонтеры помогают украинским беженцам добраться до Риги или стран Европейского союза (ЕС). Один из них, житель Резекне Иварс уже в течение двух месяцев возит украинцев из приграничного района в Ригу и в Польшу. По его словам, ситуация с перевозкой беженцев улучшилась.

"Около недели назад, это был очень острый вопрос, потому что люди часто просто оставались на улице на латвийских погранпунктах. Без информации, к кому обратиться, что делать. Сейчас и пограничники, и самоуправления активно участвуют в помощи. Беженцев доставляют в Зилупе, Лудзу. В Алуксне центр помощи также работает достаточно активно. У нас сейчас нет шоферов-добровольцев в Терехово, поскольку в этом нет необходимости", — сказал Иварс.

Однако война в Украине продолжается и мужчина не ожидает, что ситуация на границе изменится. Поэтому сейчас создается реестр водителей-добровольцев. По словам Иварса, сначала было задействовано около 60-70 автомобилей в восточной части страны и по крайней мере 200 транспортных средств в центральной части Латвии.

Лудзенский муниципалитет также участвует в размещении и транспортировке беженцев. Как сообщил ответственный по вопросам украинских беженцев Янис Романцанс, сейчас людям предлагается возможность добраться до мест размещения в Лудзе, Зилупе и Резекне на муниципальном или пограничном транспорте, а оттуда на общественном отправиться дальше.

"Общественный транспорт для украинцев бесплатный. Мы помогаем им планировать и дальнейший маршрут. В основном это междугородние автобусы, или поезд Зилупе-Рига. Это очень выгодно — если в три часа ночи они выезжают из Зилупе, в полвосьмого утра они уже в Риге. У них есть весь рабочий день, чтобы решить дальнейшие вопросы или искать помощи, либо купить билеты и ехать дальше", — пояснил Романцанс.

С 24 февраля латвийскую границу со стороны России и Беларуси пересекли неполные 57 000 украинцев. Однако не все из них являются военными беженцами, а большинство используют Латвию как транзитную страну, чтобы вернуться в Украину или отправиться дальше в Европу.