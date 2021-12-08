Из школ уволились 600 педагогов без ковид-сертификатов, но учителей не хватало и до этого
Foto: LETA

С 15 ноября за неимением сертификатов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19, работу покинули более 600 учителей. Впрочем, примерно столько же учителей в латвийских школах не хватало и раньше. Об этом в интервью на Латвийском Радио рассказала советница в вопросах образования и культуры Латвийского Объединения самоуправлений (LPS) Инара Дундуре.

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Нехватка педагогов — актуальная проблема в Латвии уже как минимум десять лет, и за последние месяцы ситуация ухудшилась из-за требования Covid-сертификатов, объяснила Дундуре. Сначала ожидалось, что проблема коснется детских садов, но там персонал довольно активно прошел вакцинацию, добавила эксперт.

Еще до 15 ноября, то есть пока требование об обязательной вакцинации не вступило в силу, в Латвийских школах не хватало около 600 педагогов. Столько же свободных вакансий в детских садах — там не хватает как воспитателей, так и нянечек. Особое беспокойство вызывают молодые педагоги, которые уходят с работы из-за выгорания — а таких довольно много, и в стране становится все меньше молодых учителей, признает Дундуре.

Сейчас с дефицитом педагогов разбираются самоуправления, везде по-своему. Например, в некоторых школах расписание составляют таким образом, ученики осваивают один предмет несколько уроков подряд.Это нельзя считать нормальной ситуацией, и проблему нехватки педагогов нужно срочно решать, сказала Дундуре.

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