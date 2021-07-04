Из сотрудников МВД хуже всего вакцинируются полицейские и пожарные

В службах внутренних дел самые низкие показатели вакцинации против Covid-19 у Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD, ГПСС) и Государственной полиции, однако есть часть сотрудников, которые переболели Covid-19.

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В Министерстве внутренних дел (МВД) агентство LETA выяснило, что, по июньским данным, в Службе финансовой разведки привиты 85% сотрудников, в поликлинике Министерства внутренних дел — 76%, в Бюро внутренней безопасности — 76%, а в самом МВД — 74%.

64% сотрудников прошли вакцинацию в Центре здоровья и спорта Министерства внутренних дел, 53% — в Управлении по делам гражданства и миграции, 48% — в Гоcагентстве обеспечения, 45% — в Информационном центре Министерства внутренних дел.

В свою очередь 36% от общего числа сотрудников прошли вакцинацию в Государственной пограничной охране, 28% — в Государственной полиции и 27% — в Государственной пожарно-спасательной службе.

В МВД отметили, что указанные показатели меняются, поскольку службы продолжают регулярно предоставлять информацию, кроме того, некоторые невакцинированные сотрудники уже переболели Covid-19.

По поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша МВД предоставило Министерству здравоохранения свое мнение и предложения по увеличению охвата вакцинацией в сфере внутренних дел.

В МВД отметили, что вакцинация особенно важна для тех сотрудников, которые отвечают за выполнение важных государственных функций и непрерывность оказания услуг, а также для тех, кто оказывает услуги в прямом контакте с людьми.

Чтобы способствовать более широкому охвату вакцинацией, министр внутренних дел Мария Голубева предложила предоставить вакцинированным сотрудникам день оплачиваемого дополнительного отпуска.

Органы внутренних дел также активно общаются с сотрудниками, призывая к вакцинации от Covid-19.