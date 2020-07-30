Из списков на выборах в Рижскую думу исключены десять кандидатов
Foto: LETA

Десять кандидатов от партий Alternative, "Новое согласие" и Партии действия не смогут принять участие в выборах в Рижскую думу. Рижская городская избирательная комиссия приняла решение исключить их из списков в связи с тем, что они не соответствуют требованиям закона, сообщает LETA.

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Кандидат должен отвечать определенным критериям — в течение последних десяти месяцев работать в Риге или проживать (иметь задекларированное место жительства) в столице или владеть недвижимостью в городе. В случае, если ни одно из этих требований не выполняется, к выборам кандидата допускать запрещено.

Из списка Партии действия исключена Елена Корнетова, из списка Alternative — Александр Филатов, Рихардс Бигис и Елена Цепле, из списка "Нового Согласия" — Ингус Фриденбергс, Раймондс Лейниекс-Пуке, Рота Макстениеце, Андрей Афанасьев, Винета Вилипа и Наталия Федотова.

Решение об исключении кандидатов из списка можно обжаловать в течение трех рабочих дней в Центральной избирательной комиссии.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в конце августа.

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Выборы в Рижскую думу 2020
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