Из Юрмалы в Ригу и обратно в электричке ехал больной коронавирусом

15 и 16 февраля из Юрмалы в Ригу и обратно на электропоезде ехал больной Covid-19, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

15 февраля в 7:13 инфицированный выехал из Дзинтари на поезде номер 6506 Тукумс 2-Рига и доехал до Торнякалнса. Обратно он ехал на следующий день поездом номер 6429 Рига-Слока, также сев в Торнякалнсе и выйдя в Дзинтари. В обоих случаях он ехал во втором вагоне.

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid, а до 6 апреля тест на коронавирус можно при наличии симптомов сдать без направления врача.