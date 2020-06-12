Из-за административной реформы Икшкиле и Огре "вышли на тропу войны": не могут поделить между собой ресурсы

Сейм во вторник, рассматривая в окончательном чтении новый закон об административных территориях и населенных пунктах, одобрил включение Икшкильского края в новый Огрский край, в который также войдут Лиелварде и Кегумс. Произошло это в то время, когда руководство нынешних Икшкильского и Огрского краев вышло на тропу войны, пишет газета Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы претендовать на получение государственного займа для перестройки здания, в котором планируется разместить многофункциональный центр муниципальных услуг, Икшкильская дума должна была получить согласие Огрского края как будущего административного центра, однако председатель Огрской думы Эгил Хелманис его не дал. В связи с этим Икшкиле решила обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить утвержденный Кабинетом министров порядок, который требует согласования проектов с другими самоуправлениями.

Хелманис в свою очередь заявил, что самоуправление Огре в согласовании проекта не отказывало, но ему нужно время, чтобы проанализировать инвестиционный проект соседнего края. В то же время он указал, что и Икшкильский край отклонил ряд предложений Огрского края, например, не согласился изменить границы края, чтобы Огре, которая окружена территорией Икшкильского края, могла развиваться.

Также был отклонен проект создания Музея леса и отказано в поддержке детскому хоккейному клубу в ледовом холле, который находится на территории Икшкильского края.

Как уже сообщалось, с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления, предусматривает утвержденный Сеймом в окончательном чтении закон об административно-территориальной реформе. Документ предусматривает создание 42 самоуправлений вместо 119 нынешних.

В соответствии с предложением президента Эгила Левитса предусмотрено, что до 31 декабря этого года будет разработан законопроект о правах местных общин (городских и волостных) демократически избирать своих представителей и участвовать в рассмотрении вопросов местного значения.

Также учтено предложение президента о том, что принадлежность городов и волостей историческим областям Латвии — Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селии — будет регулироваться отдельным законом, который также еще предстоит разработать.