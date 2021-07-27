Из-за аварии частично блокировано движение на Вентспилсском шоссе возле Сиполциемса
Foto: Shutterstock

Во вторник утром в Бабитском крае в результате дорожно-транспортного происшествия частично блокировано движение на Вентспилсском шоссе возле Сиполциемса, информирует Latvijas valsts ceļi.

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Сначала движение по Вентспилсскому шоссе было блокировано полностью. Сейчас движение по одной из полос восстановлено.

Государственная полиция уточнила, что авария произошла возле канала Варкалю. В этом месте столкнулись две легковые машины, в аварии пострадали три человека.

Рекомендуется объезжать блокированный участок по автотрассе Калнциемс-Кудра (P101), Лиепайскому шоссе и Рижской объездной дороге.

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